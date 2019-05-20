سياسة الجيش الليبي يكشف حقيقة قطع المياه عن طرابلس

نفي مركز الإعلام لغرفة عمليات الكرامة حجب القوات المسلحة الليبية المياه عن العاصمة طرابلس، إثر الاشتباكات الدائرة بينها وبين المليشيات.

وقال المركز، في بيان: “القوات المسلحة لا يمكن أن تستخدم الأساليب الرخيصة، وأن تحجب المياه عن طرابلس، رغم ما تقوم به المليشيات من تفتيش لأهالي ترهونة وغريان والمدن الواقعة في نطاق وجود القوات المسلحة، ومنع البنزين والغاز”.

وتابع البيان: “هذه أفعال تقوم بها المليشيات، وأن هذا العمل (حجب المياه) لا تسمح به القوات المسلحة، وهو محاولة رخيصة وواضحة من تنظيم الإخوان الإرهابي وأدواته للإساءة للقوات المسلحة، وسينفضح الأمر وتظهر الحقيقة، فالذي أقفل الصمامات يطالب بإطلاق سراح شقيقه من قوة الردع، لماذا هذا التوقيت وكم من الأموال الليبية ستهدر في سبيل بقاء هذه الشراذم الإخوانية؟ ستصلكم الحقيقة بكل تأكيد”.

كانت مجموعة مسلحة اقتحمت “موقع الشويرف” وأجبرت العاملين على غلق كل صمامات التحكم بتدفق المياه، ما نتج عنه انقطاع المياه على مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الوسطى.

واتهمت حكومة الوفاق الجيش بغلق صمامات المياه، رغم أن وزارة الداخلية التابعة لها قالت في بيان، إن المجموعة المسلحة يترأسها شخص يدعى خليفة أحنيش، وأنه قام بذلك بهدف الضغط على (الوفاق) للإفراج عن أخيه المعتقل على ذمة قضية جنائية ويدعى المبروك أحنيش.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، تشن قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر هجوماً على المليشيات المسلحة في طرابلس، ضمن عملية عسكرية أطلق عليها “طوفان الكرامة”.

وأحرز الجيش الليبي تقدماً سريعاً في المواجهات مع هذه المليشيات، غرب البلاد، وسيطر على العديد من القرى والمناطق، أثناء تقدمه نحو طرابلس من عدة محاور.