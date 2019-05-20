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لجنة الشهداء والجرحى بالنواب تدعو لتسخير مزيد من الإمكانيات لعلاج الجرحى والمبتورين

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أهابت لجنة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بمجلس النواب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة، ورئاسة الأركان العامة، ورئيس لجنة جرحى حرب القوات المسلحة، بعلاج كافة الجرحى والمبتورين من القوات المسلحة والقوات المساندة لها.

ودعت اللجنة – في بيان لها اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 –  الجهات التي وجه لها النداء لتسخير مزيد من الإمكانيات لعلاج الجرحى والمبتورين في داخل والخارج.

وأضاف البيان أن اللجنة وجدت من “الفتور والتلكؤ في تسفير الحالات الحرجة والمبتورين، الأمر الذي تطلب منها النهوض بمسؤولياتنا والقيام بواجبها، تجاه هؤلاء الأبطال ووضعها أمام المسؤولين لتسريع بعلاج كافة الجرحى.

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  • الاسير في حربه في تشاد كان يقتل في كل الجرحي والمبتورين والدليل علي ذلك لن تجد اي عسكري شارك مع الاسير في حرب تشاد وعنده اعاقة… في الوقت الحالي يمكن المتمرد يكرر نفس المبدء

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