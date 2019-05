عقد رئيس الوزراء بحكومة الوفاق فائز السراج اجتماعاً اليوم الاثنين مع كل من أعضاء لجنة الطوارئ، ورئيس اللجنة الوزارية للنازحين وعمداء بلديات جنزور، حي الاندلس، طرابلس المركز ، سوق الجمعة، تاجوراء، عين زارة.

وناقش الاجتماع الخطوات التي نفذتها اللجنتين للتخفيف من معاناة النازحين، والبرامج المعتمدة لتقديم الخدمات السريعة إليهم وتوفير احتياجاتهم والمتابعة اليومية للواقع على الأرض.

