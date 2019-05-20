المجبري: السراج إختار الجانب الخاطئ وتمسك بالكتائب المسلحة والمتطرفين والمرتزقة

ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي المجبرى على أنه وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتقوم المنظمة الدولية بدورها فى وضع حد للتجاوزات التى يرتكبها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق وتوقف العمليات الإجرامية التى يرتكبها المتطرفون والكتائب المسلحة والمرتزقة فى طرابلس.

المجبري قال في حوار مع صحيفة “الاهرام ” المصرية تابعته صحيفة المرصد إن عدم تلقيه ردوداً حاسمة بشأنها عن مخاطبة كل الأطراف الدولية والإقليمية التى رعت وأسهمت فى اتفاق الصخيرات لن يثنيه عن ذلك.

ويرى أن الجميع يدرك مخاطر ما يفعله السراج بموارد البلاد والتي يمثل إهدارها خطراً على مستقبل الليبيين جميعاً وينبغى الوقوف فى وجه كل من يخطئ فى حق الوطن واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات صارمة على غرار تلك التى طبقت على نظام العقيد معمر القذافى عام 2011 لذلك من الضرورى تقييد قدرة السراج على التصرف في أموال البلاد وقصرها فقط على ما يحتاجه الشعب الليبي من أساسيات بالغذاء والدواء.

وأشار إلى أنه حذر المبعوث الأممي غسان سلامة وسفراء الكثير من الدول من أن هذ الاتجاه سيقود البلاد إلى صدام عسكرى لا محالة لأن رئيس الحكومة يستغل الدعم السياسى فى ابداء المزيد من التعنت ورفض إشراك الآخرين فى عملية الحكم ما أدى في النهاية إلى عدم الوفاء بالالتزامات فقد اعتقد أن الدعم الدولى له سوف يستمر وهو ما ثبت خطأه فى جولته الأوروبية أخيراً.

ونفى المجبرى أن يكون السراج تلقى ترحيباً خلال جولته الأوروبية لأن نتائج الزيارة كانت واضحة بوجود لوم لسياساته حيث تراجع عما تعهد به فى اتفاق أبوظبي فى فبراير الماضي ورفض استكمال التزاماته، معتبراً ان زيارته جاءت برغبة وطلب منه في محاولة لحشد قدر من الدعم السياسي الذى يفتقده.

كما كشف المجبرى أن جميع الشخصيات الغربية التى التقاها السراج طالبته بالعودة إلى العملية السياسية وفقا لالتزامات واتفاقيات أبوظبي ما يعنى إلقاء اللوم على سياساته فما يحدث في طرابلس بسبب التصورات والممارسات التى اتبعها رئيس الحكومة ووصلت البلاد إلى مرحلة قاتمة.

وإعتبر أن الفساد تخطى الكثير من القيم والتقاليد المعروفة حيث يجري استخدام الأموال الليبية في جلب مرتزقة أجانب يقومون بقصف المدنيين بطرابلس وتمويل تنظيمات إرهابية مثل القاعدة وداعش وأنصار الشريعة وكل التيارات السياسية التي تدور في فلكهم وهي تصرفات غريبة على ليبيا يكمن بالتوظيف الخطير للمال العام لدعم عصابات مسلحة وإرهابيين ومرتزقة.

ونوّه المجبرى إلى أن التحقيقات أثبتت وجود الطيار الأجنبي الذي جرى اسقاط طائرته وتم إلقاء القبض عليه من قبل الجيش مع غيره من الطيارين الأجانب في الكلية الجوية في مصراتة ويتم دفع الأموال لهم من الخزانة العامة.

وعن الخطوات التى اتخذها المجلس الرئاسي لوقف اهدار المال العام قال:”تحركنا بشكل كبير وحصلنا على معلومات تؤكد استخدام الموارد لدعم عناصر إرهابية وجلب مرتزقة من دول مختلفة بعد أن اتجه الجيش الوطني نحو خطوة تحرير طرابلس من الميليشيات في 4 أبريل الماضي”.

المجبري لفت إلى أن الأمور لم تكن واضحة تماما فى السابق وكان هناك انحراف واستغلال للنفوذ والسلطة من جانب السراج، مببيناً أن تدخلات بعض القوى الدولية أسهمت فى عدم تغيير رئيس المصرف المركزي وهو ما يجعل شرعية هذا المنصب لها درجة من الحساسية والقبول الدولي.

وأرجع ارتماء رئيس الحكومة فى أحضان الجماعات المتطرفة إلى أنه أعلى من مصلحته الشخصية ورغبته في الاستمرار بالحكم على متطلبات إعادة الاستقرار إلى ليبيا، مضيفاً أن قيادة الجيش حاولت منح حكومة الوفاق فرصة فى أكثر من محطة لكن رئيسها لم يستجب بالصورة الكافية ورضخت الكثير من رؤاه لحسابات قوى مؤدلجة تريد الاستحواذ على السلطة والثروة بأي ثمن وفقاً لتعبيره.

وأفاد المجبرى أنه شخصياً زار المشير خليفة حفتر بمنطقة الرجمة مع مجموعة من وزراء حكومة الوفاق حيث سعى المشير حفتر إلى دعم الحكومة من أجل تقديم الخدمات للمواطنين وأبدى تفهم ورغبة في إيجاد تسوية تعيد الاستقرار إلى البلاد وتنهى خطر الإرهابيين.

عضو المجلس الرئاسي شدد على أن السراج أظهر جشعاً فى الاستئثار بالسلطة ومنافعها ولو على حساب ومصالح الشعب ما جعله فى نهاية الأمر يختار الجانب الخاطئ بالمعادلة الليبية ويتمسك بالكتائب المسلحة والمتطرفين والمرتزقة في مواجهة المساعي العملية لإعادة الاستقرار التي يقوم بها الجيش.

وتطرق المجبرى أن السراج اختار التحالف مع دول “محور الشر” التى تريد تدمير ليبيا بدليل زيارته عقب إتفاق أبو ظبي للدوحة أولاً ثم أنقرة وعاد ليخلف وعوده فالأمر واضح بالنسبة لتحالفه الاستراتيجي مع قطر وتركيا.

وأكد أن الهدف الأساسي من عملية تحرير طرابلس بالنسبة للجيش تحقق وهو أن هذه العملية أعطت إشارة للجميع بأن المؤسسة العسكرية قادرة ومستمرة بمسألة استعادة هيبة الدولة وإنهاء فوضى السلاح والميليشيات ووقف تدفق المرتزقة.

كما طالب الليبيين بالصبر والتضحية لأن العملية العسكرية بحاجة لمزيد من الوقت وقد تنتهى خلال أسابيع أو أشهر لكنها ستكون بحاجة لإجراءات صارمة لتأمين ما حققته من نجاحات فالمهم أن تنتهى بفرض النظام والاستقرار في لبييا، معبراً عن ثقته المطلقة في أن الجيش سوف يحقق هدفه لأن الشعب الليبي يريد رؤية المؤسسات المنظمة ممثلة بالجيش والشرطة.

وثمن المجبرى الدور الوطني لكثير من المواطنين ونجاحهم في قطع الطريق على القوى المتطرفة التي تحاول نشر الفوضى ووضع العراقيل أمام مشروع إعادة بناء الدولة الذي يتبناه المشير حفتر، حاثاً القوى الوطنية على الانتباه لخطر الجماعات المتشددة وإيجاد طريقة ما للتواصل مع القيادة العامة للجيش لتوحيد الجهود وكسر شوكة التيارات المؤدلجة لانها العدو الحقيقى لكل الشرفاء في ليبيا.

المجبرى أضاف أن ما مرت به ليبيا من مستويات مختلفة للاستقطاب تجعل الشعب ينسى الفروقات السياسية حول التبعية للنظام الجديد أم القديم فالليبيون يواجهون جميعاً خطراً واحداً مهما كانت توجهاتهم وهو خطر الإرهاب وعليهم التوحد لمواجهته.

وختم حواره مع «الأهرام» بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تغيرات كبيرة في المشهد الليبي وجنياً لثمار الالتفاف حول الدور الوطني الذى يقوم به الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر الذي تتعزز شرعيته الكبيرة كل يوم وتزداد قناعات المجتمع الدولي بأنه صمام الأمان للحفاظ على الاستقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية