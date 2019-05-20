اعتماد النتيجة النهائية لفئتين بانتخابات بلدية الرياينة وإعادة على مقعد المرأة

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم الإثنين، اعتماد النتيجة النهائية لانتخابات المجلس البلدي الرياينة «لكل من الفئة العامة والفئة ذوي الاحتياجات الخاصة»، في حين قررت إعادة الانتخابات لفئة المرأة بعد عيد الفطر، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأجريت انتخابات المجلس البلدي الرياينة في 30 مارس الماضي وأسفرت نتائج الفئة العامة فيها عن فوز قائمة التوافق بـ601 صوتا، تلتها قائمة الحرية 596 صوتا، وقائمة العدالة 551 صوتا، تلتها قائمة السلام 362 صوتا، وقائمة الريان 238 صوتا.

وفي فئة ذوي الاحتياجات الخاصة حصل كل من: محمد ضو إبراهيم المزوغي على 464 صوتا، وعبدالله علي محمد سالم 440 صوتا، وامحمد خليفة امحمد اقنيفيدة 373 صوتا، والطاهر سالم الطاهر الحقيق 347 صوتا، مصطفى محمد خليفة طابون 270 صوتا، وعبدالمعطي علي مسعود عون 193 صوتا، محمد عمار محمد مسعود 105 صوتا.

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، الأسبوع الماضي، عن إعادة فتح باب تسجيل الناخبين في 17 بلدية استعدادا لإجراء انتخابات مجالسها البلدية خلال الأيام المقبلة، وهي: «مصراتة، صبراتة، صرمان، الخمس، مسلاتة، الجفرة، الأصابعة، الزاوية الجنوب، الحرابة، ككلة، كاباو، ترهونة، الكفرة، إجخرة، ظاهر الجبل، غات، وجادو».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

