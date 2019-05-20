الانتهاء من صيانة خطوط الكهرباء في بئر الأسطى ميلاد

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الاثنين، إن فرق الصيانة بالشركة أنهت صيانة الخطوط والكوابل ذات الضغط العالي والمنخفض التي تضررت جراء الاشتباكات بمنطقة بئر الأسطى ميلاد. وقالت دائرة الإعلام بالشركة، إن الصيانة شملت استبدال الأعمدة الخشبية المتضررة بمحطة المازوزي، وأسلاك الضغط العالي المقطوعة على خطوط القرقني في اتجاه الدبلوماسي بمسافة 350 مترا وخطوط الضغط المنخفض في منطقة الاشتباكات بمسافة 300 متر. وأوضحت أن فرق الصيانة ما زالت غير قادرة على الدخول إلى مناطق وادي الربيع وخلة الفرجان وخلف الأحياء البرية وقصر بن عشير والزطارنة ومشروع الموز والخلاطات وبعض أحياء صلاح الدين وخلة بن عون التي تعاني جراء انقطاع الكهرباء عنها بسبب الاشتباكات.
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