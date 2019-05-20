عميد حمدي العبيدي يصدر تعليماته للبدء في تصوير حجاج بيت الله الحرام لهذا العام

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالمنطقة الشرقية عميد حمدي عمر العبيدي تعليماتة لرؤساء فروع ومكاتب وأقسام مصلحة الجوازات بالمنطقة الشرقية بالبدء بتصوير حجاج بيت الله الحرام الذي شملتهم القرعة لهذا العام بعد التنسيق مع رئيس قسم التفتيش والمتابعة بالمنطقة الشرقية بالخصوص .

العبيدي أهاب – في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24 – حجاج بيت الله الحرام ممن ليس لديهم جوازات سفر سرعة التوجهه إلى أقرب فرع للجوازات لإنهاء أجراءتهم .

كما أصدر العبيدي تعليماته بشأن الشروع في إنهاء إجراءات الحالات ذات الطابع الاستعجالي من الأمراض المستعصية والدورات والبعثات الدراسية وسيشرع في إصدار جوازاتهم حسب موعد سيعلن عنه لاحقًا وبالتنسيق مع الفروع والمكاتب والأقسام خلال الأيام المقبلة .

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