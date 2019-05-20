استخراج جوازات إلكترونية لحجاج المنطقة الوسطى في ابوقرين

دعت تنسيقية الحج بالمنطقة الوسطى “ب”، حجاج سرت وأبوهادي وهراوة الذين لا يملكون جوازات سفر إلكترونية التوجه إلى فرع جوازات أبوقرين (140) كيلومتر غرب سرت، لاستخراج الجوازات جديدة. وطالب منسق التنسيقية أحمد الجارح أحواس في بيان، حجاج المناطق المذكورة بالتواجد غدا الثلاثاء على تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر فرع جوازات ابوقرين للتصوير لاستخراج الجوزات. وكان منسق تنسيقية حجاج المنطقة الوسطى (ب)، أعلن أن عدد الفائزين بقرعة الحج لأداء الفريضة خلال العام الجاري في بلدية سرت، التي تضم سرت المركز وأبوهادي المدينة، بلغ 94 حاجًّا، بالإضافة إلى 8 حجاج من هراوة و16 حاجا من مناطق زمزم وأبونجيم وأبوقرين.

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