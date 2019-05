سيالة يطالب دول المغرب العربي بدور أكبر في أحداث طرابلس

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة سلسلة من الاتصالات الهاتفية بكلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادم ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي،

وتناولت الاتصالات بحث الوضع الراهن في طرابلس والتطورات العسكرية في العاصمة.

وأكد سيالة على أهمية أن تلعب دول المغرب العربي دورا أكبر في أحداث طرابلس والضغط في اتجاه توحيد الموقف الإقليمي والدولي.

