اخبار ليبيا الان

سيالة يطالب دول المغرب العربي بدور أكبر في أحداث طرابلس

تم النشر منذُ يوم واحد
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة سلسلة من الاتصالات الهاتفية بكلا من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادم ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي،

وتناولت الاتصالات بحث الوضع الراهن في طرابلس والتطورات العسكرية في العاصمة.

وأكد سيالة  على أهمية أن تلعب دول المغرب العربي دورا أكبر في أحداث طرابلس والضغط في اتجاه توحيد الموقف الإقليمي والدولي.

The post سيالة يطالب دول المغرب العربي بدور أكبر في أحداث طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • دول المغرب العربى ترقض التعامل مع اخوانى ارهابى مثلك لم يخصل على ثقة نواب الشعب مثل اى دولة متحضرة ومن منحك منصب وزير مفوض هم فلول المجلس الرئاسى دون توافق من باقى الاعضاء الذين انسحبوا اعتراضا على سيطرة مليشيات ارهابية على مجلس النفاق

    رد