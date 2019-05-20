العميد المحجوب: بعد التدخل التركي القوات البحرية ستتعامل مع أي أهداف معادية أو غير شرعية

العيمد المحجوب أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”الروسية اليوم الاثنين أن الدور الذي تقوم به القوات البحرية لا يرتبط بأية وقائع بعينها وإنما تقوم بالدور المنوط بها خاصة بعد التحديثات التي أجريت على القطاع خلال السنوات الماضية.

وشدد العميد المحجوب على أن البحرية تراقب نحو 1950 كيلو مترا من السواحل الليبية ، لافتاً إلى أنها ستتعامل مع أي أهداف معادية أو غير شرعية وفق القانون والمواقف التي تفرضها آلية التعامل.

وفيما يتعلق بوصول معدات عسكرية تركية إلى طرابلس،أكد المحجوب على أنه تم توثيق عمليات الوصول بالفيديو والصور وأن العالم شاهد التدخل التركي بشكل رسمي في الأوضاع في ليبيا ما يعني أنها أصبحت طرفا رسميا في الأحداث.

وطالب آمر إدارة التوجيه المعنوي لجنة العقوبات المعنية بليبيا بمتابعة النشاط التركي وخرق القوانين الدولية التي تقوم بها.

العميد المحجوب إختتم حديثه بالقول :”أن الأمر لا يقتصر فقط على الآليات العسكرية التي تم تصويرها وأن هناك معدات وأسلحة تصل عبر الطائرات المدنية من الدول المعروفة بدعمها للميليشيات”