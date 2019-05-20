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المجبري: ” السراج” استغل الدعم الخارجي في رفض إشراك الآخرين فى الحكم

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد الدكتور فتحى المجبرى نائب رئيس المجلس الرئاسي المستقيل،  أن جميع الشرفاء يدركون الآن مخاطر ما يفعله رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج بموارد البلاد، والتى يمثل إهدارها خطرًا على مستقبل الليبيين جميعا، وينبغى الوقوف فى وجه كل من يخطئ فى حق الوطن، ويجب غل يده بأى وسيلة.

وأضاف المجبرى أنه حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة وسفراء الكثير من الدول من سيناريو الصدام العسكرى بسبب سياسة السراج الذي يستغل الدعم السياسى فى ابداء المزيد من التعنت ورفض إشراك الآخرين فى عملية الحكم.

وأكمل المجبري، أن ” السراج  اعتقد أن الدعم الدولى له سوف يستمر، وهو ما ثبت خطأه فى جولته الأوروبية أخيرا، فلا يوجد الكثير الذى يمكن لغسان سلامة تقديمه للسراج حاليا.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • على مجلس النواب اعادة تشكيل المجلس الرئاسى برئاسة برئاسة فتحى المجبرى وباقى اعضاء الرئاسى الرافضين لهيمنة السراج واخوانه الارهابيين عقب حصول المجلس الجديد على ثقة البرلمان سيعترف به العديد من الدول الرافضة للارهاب واولها مصر والسغودية والامارات والاردن والبحرين وغيرها ويتسلم مقعد ليبيا فى جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى فورا ولا عزاء للسراق حيث ان المجلس الجديد يسيطر على 90 فى المائة من الاراضى الليبية

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  • الى الجاهل طارق هل تعرف معنى الشرف وانت تقف فى خندق واحد مع قوى الشر والارهاب من الخوان المسلمين واسيادهم كلاب الصهاينة فى تركيا وقطر حيث تربطهما علاقات اقتصادية وعسكرية قوية احد ثمارها المدرعات التى باعوها لفلول مجلس الوفاق سراق المال العام هذه المدرعات صناعة اسرائيلية تركية باموال قطرية فما مصلحتهم فى هدم الجيش الوطنى الليبى الذى يسعى الى استكمال تحرير باقى اقليم طرابلس بعد ان خرر اقليمى برقة وفزان ونصف اقليم طرابلس لتجرى انتخابات نزيهة باشراف دولى رئاسية وبرلمانية ويبدأ بعدها اعمار ويتمتع الشعب بثرواته التى تذهب لدعم الارهاب العالمى بقيادة فايز السراق اكبر كذاب عندما ادعى فى مقابلة مع التليفزيون الفرنسى انه لا يعرف اللواء احمد المسمارى !!!!

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