المجبري: ” السراج” استغل الدعم الخارجي في رفض إشراك الآخرين فى الحكم

أكد الدكتور فتحى المجبرى نائب رئيس المجلس الرئاسي المستقيل، أن جميع الشرفاء يدركون الآن مخاطر ما يفعله رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج بموارد البلاد، والتى يمثل إهدارها خطرًا على مستقبل الليبيين جميعا، وينبغى الوقوف فى وجه كل من يخطئ فى حق الوطن، ويجب غل يده بأى وسيلة.

وأضاف المجبرى أنه حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة وسفراء الكثير من الدول من سيناريو الصدام العسكرى بسبب سياسة السراج الذي يستغل الدعم السياسى فى ابداء المزيد من التعنت ورفض إشراك الآخرين فى عملية الحكم.

وأكمل المجبري، أن ” السراج اعتقد أن الدعم الدولى له سوف يستمر، وهو ما ثبت خطأه فى جولته الأوروبية أخيرا، فلا يوجد الكثير الذى يمكن لغسان سلامة تقديمه للسراج حاليا.

