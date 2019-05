أعرب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن بالغ قلقه من توقف ضخ المياه من حقول آبار المياه، مساء أمس الأحد، إلى العاصمة طرابلس.

وقال دوجاريك في مؤتمر صحافي من نيويورك، اليوم الاثنين، ” وفيما يتعلق بليبيا زملاؤنا قلقون للغاية من وقف إمدادات المياه إلى طرابلس، وهو ما أثر على حياة مليوني نسمة”.

وأشار إلى أن الموظفين تركوا الموقع خوفا على حياتهم.

وكانت مجموعة مسلحة قد اقتحمت موقع “الشويرف”، جنوب غرب ليبيا، مساء أمس الأحد، وإجبار العاملين على غلق كافة صمامات التحكم بمنظومة النهر الصناعي”.

The post الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من توقف ضخ المياه إلى طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية