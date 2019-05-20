التكبالي لـ تركيا: إفعلوا ما تشاؤون ووردوا الأسلحة نحن سننتصر عليكم ونقتلع المليشيات

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس علي التكبالي إن المجتمع الدولي منذ البداية يؤيد هذه المليشيات والمتأسلمين وما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيصرح بدعم بلاده للجماعات الإرهابية والمسلحة علناً لولا معرفته المسبقه أن المجتمع الدولي سيغض الطرف عنه.

التكبالي أشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الاخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المبعوث الاممي غسان سلامة لا يختلف عن الذين تم تعينهم قبله، معتبراً ان الأمم المتحدة لا تعين في هذا المنصب سوى الفاشلين الذين ينحازون للمال أو للطمع مما يدل على أن الأمم المتحدة متواطئة ولا تريد لليبيين إلا الموت في ظل حالة عدم الإستقرار وسيطرة المليشيات على جميع مقدراتها ومواردها حسب قوله.

وقال :”في هذه الحالة لكم أن تفعلوا ما تشاؤون وان توردوا ما توردوا من الأسلحة نحن نعلم أنكم جميعاً متواطئون علينا لكننا سننتصر ونقتلع المليشيات لأن الشعب الليبي الموجود الآن في طرابلس يريدنا أن نفعل ذلك ولا يستطيع أي أحد أن يقف أمام الجيش والشعب لذلك عليكم الخروج جميعاً وترك ليبيا لأن روائحكم قد أزكمت الأنوف”.

وكشف عن عزم البرلمان تكوين وفود لزيارة الدول الأوروبية للتجرك وتوضيح ما يجري على أرض الواقع، مضيفاً :”حينما دخل فجر ليبيا على طرابلس لم يتكلم أحد ويدعوا لوقف الحرب الآن يقوم الإخوان المتأسلمون الموجودين في أمريكا بدفع المال الليبي لهذا الشخص أو غيره ليقوم ويقول أنه يدافع عن الحقيقة وحقوق الإنسان”.

التكبالي إعتبر أن موقف المجتمع الدولي مزاجي وغير ثابت بدليل صمتهم على وصول شحنة الأسلحة إلى طرابلس، مستبعداً قيامهم بأي فعل غير الإدانة دون توجيه أي إنذار لتركيا التي كانت لديها علم مسبق أن الموقف الدولي لن يكون ضدها لذلك قامت بهذه الخطوة علانية.

وأضاف :”تركيا لها حساباتها من اليوم الأول هي تدخلت في سوريا وليبيا وحاولت التدخل بمصر وتونس لأن أردوغان يظن نفسه خليفة المسلمين وأن الامتداد العثماني يجب أن يشمل كل الدول التي كانت في يوم من الأيام تحت الحكم العصملي ولكن هناك إشياء أخرى كالغاز الموجود في البحر المتوسط التي لا تسطيع تركيا ان تتدخل فيه هي تحاول الدخول لقبرص في ظل رفض المجتمع الدولي لذلك خاصة بريطانيا”.

ونوّه إلى أن التدخل القطري في تونس ازداد في ظل التغاضي عن بعض شحنات الاسلحة القادمة لليبيا خاصة مع زيادة النفوذ الإخواني في تونس، مطالباً الليبيين بالتحرك على الفور وإيقاف ما يحدث دون إنتظار القانون الدولي وغيره لأن التعويل عليه يضع الليبيين في دور المتفرج وفقاً لتعبيره.

عضو مجلس النواب لفت إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مسيطر عليه من قبل المليشيات ولا يستطيع فعل أي أمر أبداً، منوّهاً إلى ان المجتمع الدولي يعلم أن السراج لا يستطيع الحديث مع أصغر ميليشيا بطرابلس لذلك لن يفلت السراج من يد المليشيات إلا وهم ممسكون بالخيوط التي وراءه على حد قوله.

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