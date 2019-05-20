الثني يكشف سبب التردي الأمني في الجنوب

قال رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، إن التردي الأمني الحاصل في المنطقة الجنوبية ناتج عن إهمال بعض المسؤولين بالقطاع الأمني بالجنوب، مما انعكس سلباً على الوضع الأمني في المنطقة.

وجاءت تصريحات الثني خلال اجتماع عقده، الأحد، مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، في مقر ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة، بحضور عدد من المسؤولين بالحكومة.

ووفق بيان للحكومة نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، فقد ناقش الاجتماع أبرز احتياجات المنطقة الجنوبية في كافة القطاعات خاصة القطاع الأمني، حيث بيّن الثني أن الحكومة المؤقتة سخرت كافة الإمكانيات إلى الجنوب.

وأوضح أن “المؤقتة” قامت بتجهيز قوة أمن الجنوب، المكونة من فرع إدارة الدوريات الصحراوية، وفرع إدارة البوابات والتمركزات الأمنية لتأمين المنطقة، وطالب عمداء البلديات بترشيح عدد من الأسماء لتوليهم مهام مديرين لمديريات الأمن.

وتناول الاجتماع آلية توفير السلع التموينية من مخازن موازنة الأسعار بوزارة الاقتصاد إلى المنطقة الجنوبية، ليتم توزيعها على المواطنين بالسعر المدعوم.

كما تطرق الثني لمشكلة الوقود والتعاون مع شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، لتوفير احتياجات المنطقة من الوقود وغاز الطهي عن طريق مستودعات الشركة بالمنطقة الشرقية.

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