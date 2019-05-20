الأمم المتحدة “قلقة” من قطع إمدادات المياه عن طرابلس

عبرت الأمم المتحدة على لسان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن بالغ قلقها من قطع إمدادات المياه عن طرابلس جراء هجوم مجموعة مسلحة على منظومة النهر الصناعي بموقع الشويرف وإجبار العاملين على قطع الإمدادات عن طرابلس وبعض المناطق الغربية والوسطى.

وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحافي من نيويورك، الاثنين، إن قطع إمدادات المياه عن طرابلس يؤثر على حوالي مليوني ليبي، لافتا إلى أن العاملين منظومة النهر الصناعي غادروا عملهم خشية على حياتهم.

ويأتي هذا الهجوم على خلفية مساومة العصابة لحكومة الوفاق بشأن تسليم المدعو المبروك حنيش، الموقوف بتُهم خطيرة، وهو شقيق خليفة احنيش قائد الهجوم على المنظومة.

بدورها أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بيان ضرورة تحييد الجهاز عن الخلافات والصراعات، مشيرا إلى أنه جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين.

وطالب الجهاز، الجهات الامنية والعسكرية بتحمل مسؤوليتها لحماية حقول آبار المياه ومحطات التحكم ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة.

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