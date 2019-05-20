هل تنجح روسيا في فض النزاع الليبي؟

توقع رئيس المركز الثقافي العربي في موسكو، مسلم شعيتو، الاثنين، أن تقدم روسيا “خارطة طريق” لإعادة الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات من جديد.

وقال شعيتو إن الجهود الروسية بشأن الأزمة الليبية قد تفضي إلى إقناع الأطراف الليبية المتصارعة بالعودة إلى المفاوضات، مبينا أن ذلك ممكن تحقيقه بحال نجاح اتصالات موسكو مع حكومة الوفاق من جانب، ومع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر من جهة ثانية.

وأضاف شعيتو في تصريحات لـ “راديو سبوتنيك”، أن الجهود الروسية لحل أزمة ليبيا يجب أن تتزامن مع تحركات من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمساعدة في حل الأزمة.

وأشار إلى أن ما وصفه بـ”الجمود العسكري” في ضواحي طرابلس يسهل العودة للحوار، حيث بات واضحا عدم إمكانية حسم المعركة من أي طرف.

وأوضح مسلم شعيتو، أن روسيا ومن خلال علاقاتها الجيدة بالأطراف الليبية، فإنه بإمكانها تقديم مقترحات للعودة للمفاوضات كسبيل لحل الأزمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية