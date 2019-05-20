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هل تنجح روسيا في فض النزاع الليبي؟

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقع رئيس المركز الثقافي العربي في موسكو، مسلم شعيتو، الاثنين، أن تقدم روسيا “خارطة طريق” لإعادة الأطراف الليبية إلى طاولة المفاوضات من جديد.

وقال شعيتو إن الجهود الروسية بشأن الأزمة الليبية قد تفضي إلى إقناع الأطراف الليبية المتصارعة بالعودة إلى المفاوضات، مبينا أن ذلك ممكن تحقيقه بحال نجاح اتصالات موسكو مع حكومة الوفاق من جانب، ومع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر من جهة ثانية.

وأضاف شعيتو في تصريحات لـ “راديو سبوتنيك”، أن الجهود الروسية لحل أزمة ليبيا يجب أن تتزامن مع تحركات من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمساعدة في حل الأزمة.

وأشار إلى أن ما وصفه بـ”الجمود العسكري” في ضواحي طرابلس يسهل العودة للحوار، حيث بات واضحا عدم إمكانية حسم المعركة من أي طرف.

وأوضح مسلم شعيتو، أن روسيا ومن خلال علاقاتها الجيدة بالأطراف الليبية، فإنه بإمكانها تقديم مقترحات للعودة للمفاوضات كسبيل لحل الأزمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • تستطيع روسيا حل المشكلة بتقديم قرار لمجلس الامن بتجميد مصرف ليبيا المركزى الممول الرئيسى للمليشيات الارهابية بطرابلس بالمخالفة لاتفاق الصخيرات اول شروطها اخراج المليشيات من العاصمة وان يكون القرار بالتوافق وليس باحتكار السراق واثنين من الاخوان المفلسين على ان تذهب عائدات النفط لصندوق النفط مقابل الغذاء التابع للامم المتحدة وتطبيق اتفاق ابوظبى الذى ينص على دخول الجيش الوطنى سلميا واعادة تشكيل المجلس الرئاسى بشخصيات تحظى بمجلس النواب الليبى الذى يمكن ان يعقد جلسة موسعة بجامعة الدول العربية لضمان حضور اكبرعدد ممكن فى امان

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