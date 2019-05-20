“طبرق الطبي” يتلقى 20 جهاز غسيل كلى

أعلن مركز طبرق الطبي، وصول شحنة طبية مكونة من 20 جهاز غسيل كلى نوع “B-BRAUN”، بالإضافة إلى محطة تحلية خاصة بقسم الكلى.

ونقل مكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، في بيان، الأحد، عن مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي قوله إن قسم الكلى يوجد فيه أجهزة غسيل الكلى من أربع شركات، 3) منها لها وكلاؤها في طرابلس، إضافة إلى الشركة الألمانية التي يوجد لها وكيل في بنغازي.

وأضاف الجالي أن عدد الأجهزة الخاصة بالشركة الألمانية أصبح بعد وصول هذه الشحنة 40 جهازا، إضافة إلى مواد التشغيل من ذات الشركة، حيث سيساهم ذلك في سد أي نقص من الشركات الأخرى.

وأشار إلى أن إدارة مركز طبرق الطبي اتخذت هذه الخطوة كإجراء احترازي لتجنب حدوث أي نقص في المواد الخاصة بالأجهزة التابعة للشركات التي لها وكلاء في طرابلس.

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