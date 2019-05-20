ضابط بالبحرية يكشف تفاصيل صادمة بشأن الباخرة التركية

كشف ضباط العمليات بالبحرية الليبية، عقيد ابوبكر البدري، عن تفاصيل جديدة وصادمة بشأن الباخرة التركية امازون والحمولة التي كانت تنقلها.

وقال البدري في إيجاز صحفي نشرته غرفة عمليات الكرامة بالمنطقة الغربية، أن الباخرة التركية أمازون التي رست قبل أيام بميناء طرابلس، كانت تحمل أعداد كبيرة من الإرهابيين بما فيهم عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف البدري، أن شحنة المدرعات التي أعلن عن وصوله إلى المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، كانت للتغطية فقط عن الشحنة الحقيقية، التي قال إنها تتمثل في عدد كبير من عناصر التنظيمات الإرهابية الذي نقلتهم تركيا من سوريا إلى ليبيا.

وأشار البدري إلى أن الباخرة نقلت ايضا كميات من الأسلحة الأخرى والذخائر، التي قدمتها تركيا كدعم لجماعة الإخوان والمجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وكانت عملية بركان الغضب التي تشنها قوات السراج، أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء أول من أمس، أن حكومة السراج “زودت قواتها المدافعة عن طرابلس بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية”، استعداداً لما وصفته بـ”عملية موسعة يتم الإعداد لها للقضاء على المتمردين في محيط طرابلس وبسط الأمن في كل ربوع ليبيا”.

ولم تفصح قوات حكومة السراج عن مصدر العتاد العسكري، لكن الصور والتسجيلات المصورة التي بثتها مع بيانها، أظهرت وصول عشرات المركبات المدرعة من طراز “بي إم سي كيربي” تركية الصنع إلى ميناء طرابلس، كما أظهرت صور بثتها ميليشيات موالية للسراج في مصراتة، من بينها لوائي الصمود والمرسى، آليات عسكرية لدى إنزالها من سفينة شحن تحمل اسم “أمازون”، التي أشار موقع “فيسيلفايندر” إلى أنها ترفع علم مولدافيا ووصلت مقبلة من مرفأ سامسون في شمال تركيا.

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