الجيش الوطني: وثّقنا وصول المُدرّعات التركية

تقرير| 218

قال آمر إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني العميد خالد المحجوب إن القيادة العامة تتابع بدقّة الخروقات الأمنية التي تُمارسها تركيا في ليبيا.

وكشف المحجوب في تصريح صحفي، أن القيادة العامة قامت بتوثيق كامل لوصول المُدرّعات التركية لدعم المجموعات المسلحة التي أعلنت وقوفها ضد الجيش الوطني.

ودعا المحجوب لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا، لمتابعة الأنشطة التركية في ليبيا، والتي لها باعٌ طويل في دعم وعلاج كُلّ من يُعارض قيام المؤسسات الرسمية في ليبيا.

وكان لافتا في قضية وصول المُدرعات التركية، الغياب الكامل للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق التي لم تُعلن أو تصدر أي بيانات بالخصوص، وكأن لواء الصمود الذي استلم الشحنة، الحاكم الفعليّ في طرابلس، لا فائز السراج القائد الأعلى للجيش الذي من المفترض أن يُشرف على هذه المُدرّعات، التي قد تصل إلى أطراف متشددة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في تصريحات سابقة أن بلاده ستسخر كل الإمكانيات لدعم حكومة الوفاق، ضد الجيش الوطني، فيما يرى مراقبون أن هذا التصريح يندرج في خانة ملء الفراغات والخسارات التي واجهها سلطان تركيا، محاولا تعويضها في ليبيا.

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