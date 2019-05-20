مساعٍ لإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة في سرت

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، الاثنين، في اجتماع مع مدير مكتب الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية نوري الفقي، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي بسرت عقيد فتحي اشكرني، تفعيل المشاريع المتوقفة في المدينة.

وقال الناطق الرسمي باسم بالمجلس البلدي سرت محمد الأميل إن الاجتماع خصص لتدارس عدد من الموضوعات المتعلقة بإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة، ومنها مشروع تربية الدواجن بمنطقة الثلاتين، ومشروع الديك الرومي.

وتطرق الاجتماع إلى موضوع الأعلاف المتأخرة والتي من المفترص أن يتحمل مسؤولية تأخرها مربو الدواجن والأغنام، إضافة إلى الأسمدة وكيفية حصول المواطن عليها، فيما تم الاتفاق على تفعيل الشرطة الزراعية بسرت وتحديد مهامها.

وأوضح الأميل في بيان نشرته البلدية بصفحتها في “فيسبوك” أن عميد البلدية تابع نتائج دوريات أفراد الحرس البلدي سرت على المحال التجارية والقصابين والصيدليات والمختبرات الطبية وتطبيق الإجراءات الإدارية والقانونية.

وكلف عميد البلدية رئيس جهاز الحرس البلدي سرت بضرورة حصر المتميزين من الضباط وضباط الصف بالجهاز لتقديم حافز تشجيعي لهم نظير أعمالهم وجهودهم.

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