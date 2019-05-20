المجبري: السراج تحالف مع “محور الشر”

قال العضو المستقيل من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فتحي المجبري، إن رئيس المجلس فائز السراج، تحالف مع ما أسماه بـ”محور الشر” الساعي لتدمير ليبيا، مشيرا إلى زيارته إلى الدوحة وأنقرة بعد اجتماع أبو ظبي.

وأضاف المجبري في تصريحات لصحيفة “الأهرام” المصرية، الاثنين، أن هناك أدلة كثيرة على قيام تركيا وقطر وإيران بإرسال سفن أسلحة إلى “متطرفين وميليشيات” في ليبيا، داعيا “القوى الوطنية” إلى لفظ الجماعات المتشددة واللجوء للجيش الوطني والعمل على التخلص من “التيارات المؤدلجة”.

وأكد المجبري عدم وجود “جماعات متطرفة” ضد الجيش الوطني في المنطقتين الشرقية والجنوبية، مشيرا إلى أن المساحة الرافضة للجيش لا تتعدى 80 كيلومترا حول طرابلس فقط، مبينا أن جميع الليبيين يواجهون خطرا واحدا وهو “الإرهاب” وعليهم مواجهته متحدين.

وبشأن زيارة السراج الأخيرة إلى دول أوروبية، ذكر المجبري أن رئيس المجلس الرئاسي تلقى لوما تجاه سياساته في ليبيا، كما أنه لم يحصل على إدانة واضحة للعملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني.

ورأى المجبري أن السراج ارتمى في أحضان “الجماعات المتطرفة”، رغبة منه في البقاء بالمنصب دون الالتفات لمصلحة البلاد وإعادة الاستقرار إليها.

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