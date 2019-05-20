المحجوب: القيادة العامة وثقت وصول المدرعات التركية بشكل كامل.. وندعو لجنة العقوبات لهذا الأمر!

قال آمر إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني العميد خالد المحجوب إن القيادة العامة تتابع بدقّة الخروقات الأمنية التي تُمارسها تركيا في ليبيا.

وكشف المحجوب في تصريح صحفي، أن القيادة العامة قامت بتوثيق كامل لوصول المُدرّعات التركية لدعم المجموعات المسلحة التي أعلنت وقوفها ضد الجيش الوطني.

ودعا المحجوب لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية بليبيا، لمتابعة الأنشطة التركية في ليبيا، والتي لها باعٌ طويل في دعم وعلاج كُلّ من يُعارض قيام المؤسسات الرسمية في ليبيا.

وكانت عملية بركان الغضب التي تشنها قوات السراج، أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء أول من أمس، أن حكومة السراج “زودت قواتها المدافعة عن طرابلس بمدرعات وذخائر وأسلحة نوعية”، استعداداً لما وصفته بـ”عملية موسعة يتم الإعداد لها للقضاء على المتمردين في محيط طرابلس وبسط الأمن في كل ربوع ليبيا”.

ولم تفصح قوات حكومة السراج عن مصدر العتاد العسكري، لكن الصور والتسجيلات المصورة التي بثتها مع بيانها، أظهرت وصول عشرات المركبات المدرعة من طراز “بي إم سي كيربي” تركية الصنع إلى ميناء طرابلس، كما أظهرت صور بثتها ميليشيات موالية للسراج في مصراتة، من بينها لوائي الصمود والمرسى، آليات عسكرية لدى إنزالها من سفينة شحن تحمل اسم “أمازون”، التي أشار موقع “فيسيلفايندر” إلى أنها ترفع علم مولدافيا ووصلت مقبلة من مرفأ سامسون في شمال تركيا.

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