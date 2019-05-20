إحصائية صادمة لضحايا اشتباكات طرابلس

قال المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العاليمة د. أحمد العليقي، إن الاشتباكات في ضواحي طرابلس أسفرت حتى يوم الأحد الموافق 19 مايو عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا.

وأضاف العليقي في تصريح، مساء الاثنين، أن الاشتباكات تسببت أيضا منذ اندلاعها في 4 أبريل الماضي، في نزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

وأشار العليقي إلى أن منظمة الصحة العالمية نشرت 3 فرق طبية طارئة تقدم الخدمات الطبية والتي تشكل الجراحية جزءا منها، حيث تجاوز عدد العمليات الجراحية الكبرى الـ234 عملية.

وبيّن أنه تم تزويد الفرق بمجموعات دوائية تكفي لعلاج أكثر من 75000 مصاب حيث تم علاج أكثر من 3914 مريضا من خلال الفرق الطبية التابعة للمنظمة والمنتشرة في مختلف المناطق.

وذكر العليقي أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الشركاء بأدنى الإمكانيات المادية المتوفرة التي لا تتجاوز 12% من ميزانية الاستجابة الصحية لسنة 2019.

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