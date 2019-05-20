غرفة عمليات الكرامة: الجيش لا يمكن أن يحجب المياه عن طرابلس

أكدت غرفة عمليات الكرامة، أن القوات المسلحة لا يمكن أن تستخدم الأساليب الرخيصة، وأن تحجب المياه عن طرابلس على الرغم مما تقوم به الميليشيات من تفتيش لأهالي ترهونة وغريان والمدن الواقعة في نطاق وجود القوات المسلحة، ومنع البنزين والغاز.

الغرفة وفي بيان لها اليوم أكدت أن هذه الأفعال تقوم بها الميليشيات، وأن هذا العمل لا تسمح به القوات المسلحة، وهو محاولة رخيصة وواضحة من تنظيم الإخوان وأدواته للإساءة للقوات المسلحة بحسب البيان، مؤكدة أن من أقفل الصمامات يطالب بإطلاق سراح شقيقه الموجود لدى قوة الردع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا