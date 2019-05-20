اخر التطورات الميدانية في معارك جنوب طرابلس.. ومصادر تكشف مناطق سيطرة الجيش الوطني والوفاق

متابعات – شهدت محاور القتال بضواحي طرابلس، اليوم الاثنين تباينا في الاحداث الميدانية مابين الهدوء والاشتباكات المتقطعة، ووفقا لمصادر اعلامية فقد شهدت مدينة العزيزية هدوءا حذرا مع اشتباكات متقطعة وسقوط عدد من الصواريخ على منطقة الهيرة.

وكشفت مصادر مطلعة إلى أن الجيش الوطني بات يسيطر على مناطق (الهيرة، واسبيعة، وسوق السبت، والطويشة، وقصر بن غشير، ومطار طرابلس).

أما المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الوفاق فهي: (العزيزية، والساعدية، وكوبري الزهراء، والسواني بن ادم).

وأفادت مصادر باندلاع اشتباكات عنيفة وتبادل لإطلاق الصواريخ منذ ليلة أمس حتى مساء اليوم بمشروع ابوشيبة الواقع غرب مدينة العزيزية بعد منطقة الكسارات قبل أن يعود الهدوء الحذر بمنطقة الهيره ومشروع ابوشيبة.

كما شهدت منطقة قصر بن غشير وفندق الشريف ظهر الاثنين سقوط عدد كبير من القذائف والصواريخ، مما أدى إلى تدمير عدد من المنازل والمؤسسات العامة والخاصة.

ودارت اشتباكات متقطعة في مطار طرابلس من حين إلى آخر بعد تقدم قوات الجيش الوطني إلى ما بعد كوبري المطار.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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