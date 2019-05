المتوسط:

قال مدير الإدارة الأوروبية بخارجية الحكومة المؤقتة، عبدالحفيظ التاجوري، إن عملية توريد السلاح إلى المليشيات كانت في وضح النهار، وبشكل فاضح، ومن بينها جماعات مصنفة إرهابية تقاتل بشكل مليشياوي، وتعبر هذه الشحنات عبر سفن من خلال البحر المتوسط أمام أنظار المجتمع الدولي.

وتساءل عبدالحفيظ قائلا أي تهديد يصل إلى مستوى تهديد السلم والأمن العالميين أكثر من وصول أسلحة إلى مجموعات مصنفة إرهابية، وعصابات مسلحة، وماذا سيعمل المجتمع الدولي أمام ذلك.

The post خارجية المؤقتة تستنكر تهريب الأسلحة إلى الإرهابيين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية