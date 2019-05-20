البرلمان يستعد لإدراج أسماء وشركات تابعة “الإخوان” بقائمة الإرهاب

المتوسط:

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، طلال الميهوب، أن اللجنة ستصدر قريباً، قائمة تضمّ أسماء أشخاص وكيانات وشركات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من أجل إدراجها على لائحة الإرهاب.

وقال الميهوب في تصريح لـ”العربية.نت” إن اللجنة تعمل على إعداد هذه القائمة منذ قرار البرلمان إدراج جماعة الإخوان في خانة المجموعات الإرهابية، مضيفاً أن متصدري المشهد السياسي والعسكري سيكون مكانهم محفوظ بالقائمة، إلى جانب كل الأشخاص والشركات والقنوات الإعلامية المرتبطة بهذا التنظيم

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