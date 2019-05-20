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البرلمان يستعد لإدراج أسماء وشركات تابعة “الإخوان” بقائمة الإرهاب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، طلال الميهوب، أن اللجنة ستصدر قريباً، قائمة تضمّ أسماء أشخاص وكيانات وشركات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من أجل إدراجها على لائحة الإرهاب.

وقال الميهوب في تصريح لـ”العربية.نت” إن اللجنة تعمل على إعداد هذه القائمة منذ قرار البرلمان إدراج جماعة الإخوان في خانة المجموعات الإرهابية، مضيفاً أن متصدري المشهد السياسي والعسكري سيكون مكانهم محفوظ بالقائمة، إلى جانب كل الأشخاص والشركات والقنوات الإعلامية المرتبطة بهذا التنظيم

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • ليس غريبا ان الاخوان واسرائيل من صنع دولة واحدة وهى بريطانيا التى اعطى وزير خارجيتها وعد بلفور للصهاينة وهم من صنعوا الاخوان ومرشده الاول حسن الساعاتى وجعلوهم يرفعوا شعارات تشوه صورة الاسلام وتصف اسمى المقدسات بمسميات لم يقل بها احد من السلف الصالح فيقولوا القرآن دستورنا والقرآن كلام الله اسمى من اى دستور يحدد علاقة بين البشر وقابل للتعديل بموافقة الطرفين اما القرآن الكريم امر من الله عز وجل ملزم لعباده ولمصلحتهم لان الله عالم الغيب والشهادة اما الاصح ان نقول ان القرآن هدانا للطريق المستقيم فهو هدى للناس وهدى للمتقين ونحن نقول فى كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم ضمن قراءة الفاتحة اما اساءتهم لرسول الله عندما يقولوا الرسول قدوتنا كيف يكون الصادق الامين الرحمة المهداة قائد لهؤلاء المفلسين اتحشموا من كلامكم فرسول الله الرحمة المهداة احب الينا من انفسنا ولا نقبل اى اساءة لمقامه المحمود وهو السراج المنير يهدى به الله عباده وهو البشير النذير

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