أدانت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا نائبة الممثل الخاص ماريا ريبيرو بشدة إيقاف ضخ مياه النهر الصناعي، مما أدى إلى قطع إمدادات المياه عن مئات الآلاف من الليبيين.

وأكدت منسقة الشؤون الإنسانية على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإن مثل هذه الإعتداءات على البنى التحتية المدنية الأساسية لحياة المدنيين يمكن أن ترقى لجرائم حرب.

