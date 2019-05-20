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درنة.. الخدمات العامة تطالب بصرف مرتبات عامليها

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
واصلت شركة الخدمات العامة بدرنة أعمالها في المدينة، رغم الأزمات التي تعاني منها، ومن أبرزها تأخر مرتبات العاملين بالشركة.
وقال مدير إدارة النظافة بالشركة، سالم عبدالعزيز، لقناتنا، إن الشركة لم تتوقف عن إداء عملها من أجل نظافة المدينة، وإتمام كافة الأعمال المكلفة بها على أكمل وجه، مناشدا الحكومة المؤقتة ووزارة الحكم المحلي والجهات ذات العلاقة، الالتفات للشركة، وتوفير المعدات والإمكانات اللازمة، والتعجيل بصرف المرتبات والمستحقات المتأخرة لكافة العاملين.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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