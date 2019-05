المتوسط:

بادرت منظمة الهجرة الدولية في سبها، بتنظيم موائد إفطار للمهاجرين الأفارقة المقيمين بالمدينة، بمشاركة فريق الدعم النفسي والاجتماعي، وجمعية الهلال الأحمر، وفرق الكشافة والمرشدات.

وقال رئيس فريق الدعم النفسي بسبها، أحمد قليوان، لقناتنا، إن المبادرة تهدف إلى تشجيع الأهالي الذين يبادرون بشكل منفصل بتوفير وجبات الإفطار للمهاجرين، من خلال افتتاح مكان مخصص يجتمعون فيه، وتقدم لهم الوجبات بشكل مباشر، ويتم خلالها التعارف بين المهاجرين والسكان المحليين.

The post الهجرة الدولية في سبها تنظم إفطارا جماعيا للمهاجرين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية