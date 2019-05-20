المؤقتة تبحث احتياجات جمعية الهلال الأحمر الليبي

قرنادة-العنوان

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الاثنين، احتياجات جمعية الهلال الأحمر الليبي وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الجمعية مرعي الدرسي.

وناقش الثني خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة وحضره مدير مكتبه الطاهر محمد الطاهر كافة احتياجات الجمعية وسير عملها ودورها الإنساني في هذا الوقت من عمر البلاد.

وأثنى رئيس الحكومة المؤقتة على الجهود المبذولة التي يقوم بها الهلال الأحمر الليبي، مؤكدا أنه على استعداد تام لتقديم كافة الاحتياجات للجمعية لتقوم بدورها المناط بها على أكمل وجه.

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