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صيانة محطة المدار الواقعة بين البريقة واجدابيا.

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام الفنيون في قسم الصيانة الدورية بالشركة العامة للكهرباء بتركيب محول هوائي على خط ( 40 ) السنتيمتري. المجلس البلدي البريقة ، أوضح عبر مكتبه الإعلامي ان هذا العمل جاء كخطوة أولى لفسح المجال أمام شركة المدار للقيام باعمال الصيانة ومن ثم إعادة تشغيل محطة المدار ( زيغن ) الواقعة بمنطقة الاربعين ، بهدف توفير التغطية لشبكة المدار على طول الطريق الممتدة بين مدينتي البريقة و اجدابيا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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