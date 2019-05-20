صيانة محطة المدار الواقعة بين البريقة واجدابيا.

قام الفنيون في قسم الصيانة الدورية بالشركة العامة للكهرباء بتركيب محول هوائي على خط ( 40 ) السنتيمتري. المجلس البلدي البريقة ، أوضح عبر مكتبه الإعلامي ان هذا العمل جاء كخطوة أولى لفسح المجال أمام شركة المدار للقيام باعمال الصيانة ومن ثم إعادة تشغيل محطة المدار ( زيغن ) الواقعة بمنطقة الاربعين ، بهدف توفير التغطية لشبكة المدار على طول الطريق الممتدة بين مدينتي البريقة و اجدابيا.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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