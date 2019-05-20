اخبار ليبيا الان عاجل

شاهد | طائرة ” أيروترانس ” تغير وجهتها فجأة من إسطنبول إلى طرابلس نحو مصراتة

تم النشر منذُ ساعتين
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – غيّرت طائرة شحن تابعة لشركة ” أيرو ترانس ” المولدوفية للشحن الجوي خط رحلة لها من إسطنبول إلى طرابلس بشكل مفاجئ نحو مصراتة للمرة الثانية على التوالي في أقل من أسبوع بعد رحلة مماثلة يوم 14 مايو الجاري.

طائرة شحن 747 تابعة لشركة ” أيرو ترانس ” في مطار إسطنبول – أرشيفية

ووفقاً للبيانات التي قدمها برنامج ” فلايت رادار 24 “ للملاحة الجوية فقد أقلعت الطائرة من إسطنبول أمس على تمام الساعة 4:20 من عصر الإثنين وحطت في مطار مصراتة الساعة 6:30  من مساء ذات اليوم .

DA8DE833-64DC-4548-B97C-78BF74E71718 9B27F9B0-8C57-43BF-91E2-51D751C7FE52 A87D930D-5044-4169-99D5-953B4405B082

وقبل هبوطها في مصراتة إستدارت الطائرة بزاوية 90 درجة عن خطها المبرج لها نحو طرابلس وإستبدلته بوجهتها الأخرى ولا يُعرف حتى الآن ما تحمله الطائرة أو سبب جدولتها على أنها متجهة لمعيتيقة بينما تحط في وجهة أخرى .

وتحصلت صحيفة المرصد على لقطات فيديو للطائرة وهي من طراز ” بوينغ 747 “  فور هبوطها من ناحية المدرج الشرقي في مطار مصراتة الذي غادرته في وقت متأخر من مساء ذات اليوم دون أن يعلن عن أي حالة طوارئ دفعتها لتغيير المسار ، كما أن البيانات  بيّنت قيامها بثلاثة رحلات مشابهة إنتهت بها في مصراتة أيام 13 و 14 و 19 مايو الجاري وهي رحلة يوم أمس بينما تظهر البيانات الفورية بأن الوجهة المعلنة هي امعيتيقة  .

سجل آخر ثلاثة رحلات لذات الطائرة إلى مصراتة

وغالباً ما تسلك الرحلات الرابطة بين طرابلس ومصراتة وإسطنبول طريقاً جوياً متعارف عليه في جنوب المتوسط مروراً بقبرص ثم الأجواء المقابلة لشرق ليبيا ، لكن هذه الطائرة وفي المرتين حلقت من إسطنبول غرباً نحو الأجواء اليونانية ومنها إلى شرق إيطاليا ومن ثم بإنحرافة غير مؤلوفة نحو الأجواء الليبية .

المسار العام للرحلة من إسطنبول إلى مصراتة

وإتصلت الصحيفة منذ مساء أمس بالبريد الإلكتروني مع شركة ” أيروترانس ” طلباً للتعليق حول سبب تغيير مسار الرحلة من طرابلس إلى مصراتة للمرة الثانية في أسبوع وما إذا كان أمر إستبدال الوجهة المعلنة متعمداً وكذلك عن حمولتها لكنها لم تتحصل على أي رد حتى وقت متأخر من مساء اليوم .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • ميس راطة تحولت الى داعرة تركية وتاوى خلايا سرطانية تعمل على تقسيم البلاد واضاعفها اليس فيكم رجل رشيد يقف فى وجه الاخوان المفلسين المسيطرين على المدينة التى ستدفع ثمنا غاليا فى النهاية غير كثرة الارامل والثكالى ةالشباب الذى تخول الى اشلاء دفاعا عن الباطل ومحاربة الجيش الوطنى وستدخل المدينة التاريخ من اوسخ ابوابه باب الخسة والعمالة لتركيا وقطر وكلاء اسرائيل فى المنطقة

    رد