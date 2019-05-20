بنغازي.. إنشاء وحدة حرس بلدي لمتابعة النظافة

أعلنت بلدية بنغازي، الاثنين، إنشاء وحدة للحرس البلدي تقوم بمهام ضبط المخالفات ومتابعة أعمال النظافة.

وقالت البلدية في بيان، إنها أنشأت هذه الوحدة لضمان عدم عودة أزمة القمامة وتكدس المخلفات، مضيفا أن قرار إنشاء الوحدة جاء بالتنسيق بين رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ورئيس جهاز الحرس البلدي.

وأشارت البلدية إلى أن مهام الوحدة تتمثل في ضبط مخالفات رمي القمامة على أرصفة الطرقات وفي الأماكن العامة، وإجراءات الجباية على المحلات والشركات وتغريم كل من يقوم برمي القمامة في غير الأماكن المخصصة لها، والحفاظ على الأراضي الفضاء الواقعة داخل أحياء المدينة حتى لا تتحول إلى مكبات للقمامة.

وتم تزويد الوحدة بـ13 مركبة، وتجهيزها بمكاتب متنقلة توضع في الساحات العامة، كما سيتم قريبا الإعلان عن “مكبات مرحلية” تحدد من قبل الوحدة.

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