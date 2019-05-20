احصائية جديدة وصادمة لعدد ضحايا اشتباكات طرابلس

كشف المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العاليمة د. أحمد العليقي، عن احصائية جديدة وصادمة لعدد ضحايا الاشتباكات في ضواحي طرابلس.

حيث اسفرت الاشتباكات في تصريح للعقيلي الاثنين، وحتى يوم الأحد الموافق 19 مايو عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا.

وأضاف العليقي أن الاشتباكات تسببت أيضا منذ اندلاعها في 4 أبريل الماضي، في نزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

وأشار العليقي إلى أن منظمة الصحة العالمية نشرت 3 فرق طبية طارئة تقدم الخدمات الطبية والتي تشكل الجراحية جزءا منها، حيث تجاوز عدد العمليات الجراحية الكبرى الـ234 عملية.

وبيّن أنه تم تزويد الفرق بمجموعات دوائية تكفي لعلاج أكثر من 75000 مصاب حيث تم علاج أكثر من 3914 مريضا من خلال الفرق الطبية التابعة للمنظمة والمنتشرة في مختلف المناطق.

وذكر العليقي أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الشركاء بأدنى الإمكانيات المادية المتوفرة التي لا تتجاوز 12% من ميزانية الاستجابة الصحية لسنة 2019.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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