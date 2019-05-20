اخبار ليبيا الان

الرئاسي يتهم الجيش الوطني بـ”تعطيش طرابلس”

تم النشر منذُ 19 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهم المجلس الرئاسي مجموعة تتبع الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر بالوقوف وراء قطع المياه عن طرابلس، معتبرا ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان وجريمة حرب.

وقال الرئاسي في بيان أصدره بعد منتصف ليل الاثنين، “إن محاولة تعطيش العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها التي يسكنها قرابة 3 ملايين إنسان.. هو انتهاك غير مسبوق في تاريخنا الليبي”.

وحمّل الرئاسي مسؤولية قطع المياه عن طرابلس لمن قام بالفعل وحرض عليه، مستغربا الصمت الدولي تجاه الحادثة وعدم إدانته لها، مُذكّرا مجلس الأمن بواجبه في حماية المدنيين.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة هاجمت الأحد منظومة النهر الصناعي بموقع الشويرف وأجبرت العاملين على قطع الإمدادات عن طرابلس وبعض المناطق الغربية والوسطى.

بدوره أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بيان ضرورة تحييد الجهاز عن الخلافات والصراعات، مشيرا إلى أنه جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين.

وطالب الجهاز، الجهات الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤوليتها لحماية حقول آبار المياه ومحطات التحكم ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • فلول حكومة الوفاق الارهابيية يعشقون تصرفات الاطفال يفعلوا اشياء تضر بالناس ثم ينسبوها للجيش الوطنى كما حدث قى ابوسليم وراينا تصرف ساذج من السراج من حضوره للموقع مباشرة مما يدل ان من قام بذلك من اتباعه ﻻنه يمكن ان يذهب الى مكان لايزال معرض للقصف الا اذا كان هذا المعرص يعرف انه تحت سيطرة باشاغا الذين كان بجواره لكى يطمأن كمان كعادة الخرفان يكذبون كما يتنفسون

    رد