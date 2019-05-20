الرئاسي يتهم الجيش الوطني بـ”تعطيش طرابلس”

اتهم المجلس الرئاسي مجموعة تتبع الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر بالوقوف وراء قطع المياه عن طرابلس، معتبرا ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان وجريمة حرب.

وقال الرئاسي في بيان أصدره بعد منتصف ليل الاثنين، “إن محاولة تعطيش العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها التي يسكنها قرابة 3 ملايين إنسان.. هو انتهاك غير مسبوق في تاريخنا الليبي”.

وحمّل الرئاسي مسؤولية قطع المياه عن طرابلس لمن قام بالفعل وحرض عليه، مستغربا الصمت الدولي تجاه الحادثة وعدم إدانته لها، مُذكّرا مجلس الأمن بواجبه في حماية المدنيين.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة هاجمت الأحد منظومة النهر الصناعي بموقع الشويرف وأجبرت العاملين على قطع الإمدادات عن طرابلس وبعض المناطق الغربية والوسطى.

بدوره أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بيان ضرورة تحييد الجهاز عن الخلافات والصراعات، مشيرا إلى أنه جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين.

وطالب الجهاز، الجهات الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤوليتها لحماية حقول آبار المياه ومحطات التحكم ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة.

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