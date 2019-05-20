الصحة العالمية: 510 قتيل جراء اشتباكات طرابلس

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات العاصمة طرابلس إلى 510 قتيل و2467 جريح حتى أمس الأحد. وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة منذ الرابع من الشهر الماضي بين قوات الجيش والتشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة أدت إلى نزوح ما يقدر بـ 60.000 شخص.
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