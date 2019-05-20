المركزي ينفي صرف منحة أرباب الأسر في يونيو المقبل

نفى مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي، الأنباء المتداولة عن استعداد المصرف لصرف مخصصات أرباب الأسر خلال شهر يونيو المقبل. وقال السيوي في تصريحات صحفية، الأحد، إن هناك اجتماعات لتطوير عملية منحة أرباب الأسر، ولكن لم يحدد حتى الآن تاريخ لصرف المخصصات للعام الحالي، ولا توجد أي مستجدات بالخصوص. وكانت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا حول وجود تجهيزات لصرف مخصصات أرباب الأسر لعام 2019 بشهر يونيو القادم.

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