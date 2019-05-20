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سيالة يطالب دول المغرب العربي بلعب دور أكبر لـ«ردّ العدوان عن طرابلس»

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

طالب المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، دول المغرب العربي بلعب دور أكبر لـ«ردّ العدوان عن طرابلس»، والضغط في اتجاه توحيد الموقف الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها سيالة بكل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادم ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وفق وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين.

 

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاتصالات تناولت بحث الوضع الراهن في العاصمة طرابلس، وسبل وقف الحرب.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس، مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، ما أدى لسقوط مئات القتلى والجرحي، وعشرات الآلاف من المشردين، بحسب منظمة الصحة العالمية.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • معليشي هالسؤال ـ وأنت شني دورك بالزبط ؟
    جلاب من الخارج ـ وإلا وزير خارجية يقدر الشعب الليبي يعتمد عليه ..؟!!
    ت غير الطلبة والمهاجرين للخارج على حسابهم الخاص ومما يواجهونه من صعوبات في التواصل مع الخارجية الليبية من 2011إلى2019ـ يكفي ..!!!!
    ياسبحان الله ـ تقول مقطوعين من شجرة .

    رد

  • من الذى فوضه وزيرا للخارجية فلن يحصل على ثقة البرلمان ولا يجوز لفلول المجلس الرئاسى تفويضه للمنصب دون موافقة باقى الاعضاء بعد ان انسحب منهم بعد سرقة فايز السراق لصلاحيتهم بالمخالفة للاتفاق ولهذا تجد عدم مبالاة من المجتمع الدولى بهذه الحكومة العنكبوتية الواهنة فبعد لقاء السراج مع رئيس وزراء ايطاليا لم نسمع سوى ماقاله السراج قلت له كذا وكذا المهم هو قالك ايه ولا حاجة مما طلبها بل على العكس صدر بيان للاتحاد الاوربى يطالب بتطبيق اتفاق ابوظبى والذى ينص على دخول الجيش الوطنى الليبى سلميا لطرابلس سلميا وطالب بابعاد المليشيات الارهابية والمطلوبين دوليا عن مناطق القتال ولو صدر قرار من مجلس الامن بهذه الصيغة وتحت الفصل السابع سيتيح توجيه ضربات لهذه المليشيات الارهابية وادخال الجيش الوطنى طبقا لاتفتاق ابوظبى لتكون ضربة على قفا السراج وسيالة واخوانهم وانتصار للجيش الوطنى

    رد

  • معليشي هالسؤال ـ وأنت شني دورك بالزبط ؟
    جلاب من الخارج ـ وإلا وزير خارجية يقدر الشعب الليبي يعتمد عليه ..؟!!
    ت غير الطلبة والمهاجرين للخارج على حسابهم الخاص ومما يواجهونه من صعوبات في التواصل مع الخارجية الليبية من 2011إلى2019ـ يكفي ..!!!!
    ياسبحان الله ـ تقول مقطوعين من شجرة .

    .youtube.com/watch?v=g09mBEMfTXs

    رد

  • الجيش الوطني مغلوب ـ على أمره ـ الجيش الوطني مهمته حماية الحدود والموانئ والتهريب والتجارات الممنوعةوالمياه الأقليمية وتدخلات الاجنبية بشكل عام ـ
    ومهمة ممكافحة الارهاب والاعلام المفبرك مسؤلية البلديات الليبية والامن الداخلي ـ لأن تختلف مستويات الاحتياجات الأمن من بلدية لأخرى . والبرلمان عباارة عن عصيدة مضغوطة عالشعب الليبي.

    رد