ماذا في محادثات سيالة مع نظرائه في المغرب العربي؟

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة سلسلة من الاتصالات الهاتفية بنظرائه المغربي ناصر بوريطة والجزائري صبري بوقادم والتونسي خميس الجهيناوي. وبين المكتب الإعلامي وزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن الاتصالات تناولت بحث الوضع الراهن في العاصمة طرابلس التي تشهد اشتباكات مسلحة. وأكد سيالة أهمية أن تلعب دول المغرب العربي دورا أكبر لوقف اشتباكات طرابلس والضغط في اتجاه توحيد الموقف الإقليمي والدولي.

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