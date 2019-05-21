السراج يبحث مع لجنتي الطوارئ والنازحين أوضاع المهجرين

عقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اجتماعاً اليوم الاثنين مع كل من أعضاء لجنة الطوارئ، ورئيس اللجنة الوزارية للنازحين وعمداء بلديات جنزور، حي الاندلس، طرابلس المركز، سوق الجمعة، تاجوراء، عين زارة.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، استعراض الخطوات التي نفذتها اللجنتين للتخفيف من معاناة النازحين، والبرامج المعتمدة لتقديم الخدمات السريعة إليهم وتوفير احتياجاتهم والمتابعة اليومية للواقع على الأرض كما جرى خلال الاجتماع بحث برامج البلديات في هذا الشأن في حدود الدعم المخصص لها.

وشدد السراج على عمل الترتيبات والاحتياطات اللازمة للاستجابة الفورية لأي طارئ، والتأكد من ضمان الاستمرار في توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

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