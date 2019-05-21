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«مراسلون بلا حدود» تطالب المشير حفتر بكشف الحقيقة حول مصير القرج والشيباني

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

طالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بـ«كشف الحقيقة حول اختفاء الصحفيين بقناة ليبيا الأحرار محمد القرج و محمد الشيباني».

وقال مدير مكتب شمال افريقيا بمنظمة «مراسلون بلا حدود»، صهيب الخياطي «نطالب الجنرال حفتر بكشف الحقيقة حول مصير محمد القرج و محمد الشيباني، إن حالة الانتظار التي تعيشها عائلة الصحفيين و أقاربهما غير إنسانية».

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن «تداول اخبار غير محققة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بمقتل محمد القرجو محمد الشيباني».

يذكر أن  قناة «ليبيا الأحرار»، أعلنت في 3 من شهر مايو الجاري، فقدانها الاتصال بمراسليها الصحفي محمد القرج والمصور محمد الشيباني خلال تغطيتهما للاشتباكات الدائرة جنوبي طرابلس.

ودان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، في اليوم ذاته، اختطاف صحفيي قناة «ليبيا الأحرار» محمد القرج ومحمد الشيباني، مطالبًا بالإفراج الفوري عنهما.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الاخوان المفلسين يكذبوا الكذبة ويصدقوها فالجيش الوطنى لم يعلن رسميا عن اسرهما وقد يكونوا قتلا فى الحرب وتم دفنهما فى مقابر جماعية وتدعى المليشيات الارهابية التابعة لفلول الرئاسى انهما فى الاسر للوقيعة بين الجيش واسرتهما رغم انهما بعملان لصالح قناة تابعة لجماعة الاخوان الارهابية طبقا لقرار مجلس النواب وليسا لقناعة اعلامية محايدة تنقل الحقيقة بل هى تزيف الخفائق وتنشر الكاذيب

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