تعرف على إنتاج محطة تحلية المياه بطبرق من 1 إلى 18 مايو 2019

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق – فرج بوالخطابية – بزيارة تفقدية لمحطة طبرق لتحلية المياه

وكان في أستقباله رئيس اللجنة العليا للمشاريع بمحطة تحلية طبرق المهندس – فتح الله سليم – ورئيس لجنة الإشراف الفرعية المهندس – المهدي جارالله.

بلدية طبرق أوضحت الأحد عبر الحساب الرسمي لها على شبكة الفيسبوك، ان هذه الزيارة التفقدية قام بها رئيس المجلس لمتابعة الخطوات الأولية لتركيب المبخر الرابع بعد وصول جزء من المعدات المتعلقة به.

كما أشارت بلدية طبرق إلى ان الحكومة المؤقتة، قد خصصت مبلغ وقدره 29 مليون دينار ليبي لبناء المبخر الرابع الذي سيساهم في إنتاج 13 ألف متر مكعب من المياه يومياً.

يذكر ان إنتاج محطة تحلية المياه بمدينة طبرق في الفترة من 1 إلى 18 مايو 2019، قد بلغ 589.638 متر مكعب.