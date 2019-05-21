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الحكومة الموقتة تكلف مجلساً تسييرياً لبلدية غريان

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة عبدالله الثني، القرار رقم (291) لسنة 2019، بتسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية غريان.

وجاء في القرار الذي صدر اليوم وأعلنت عنه الحكومة الموقتة في بيان، تسمية مينود علي المرعاش، رئيسا للمجلس التسييري في بلدية غريان.

وشمل القرار تعيين عبد الله عزات غنية سالم ومحمد عبد السلام بو غالية وفوزي محمد الشيباني والبهلول المبروك خليفة الأطرش ومحمد سالم عبد الله شتيوي ومنصور محمد أمحمد أبو رخيص، أعضاء بالمجلس التسييري، ويمارسون اختصاصاتهم وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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