بحث التعاون بين حكومة الوفاق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

التقي المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني، الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر، صباح اليوم الإثنين، جيراردو نوتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

وبحسب بيان لوزارة الحكم المحلي، تناول الاجتماع علاقات التعاون الثنائية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة فيما يتعلق ببرنامج تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي الذي يهدف إلى دعم السلطات المحلية في ليبيا للاستجابة للتحديات المختلفة.

كما بحث الاجتماع سبل دعم وتعزيز القدرات المحلية لتصبح قادرة علي الصمود أمام الأوضاع التي أثرت سلبا على الخدمات الأساسية ومصادر الرزق وسبل العيش والتماسك والسلامة الاجتماعية وضمان توفير الخدمات الأساسية ودعم الإدارات المحلية في أداء دورها وإتمام مسؤولياتها ودعم الانتعاش الاقتصادي المحلي والتنموى.

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