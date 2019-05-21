النهر الصناعي يعلن انفراج مشكلة انقطاع المياه ويحدد موعد عودة المياه إلى طرابلس

أعلن المكتب الإعلامي التابع لجهاز النهر الصناعي العظيم بمنظومة جبل الحساونة عن انفراجة في مشكلة انقطاع المياه.

وأكد المكتب بحسب ما نقلته وسائل اعلام أن المجموعة المعتصمة داخل المقر والتي كانت تطالب بإطلاق سراح شخص مسجون في طرابلس بصدد الخروج منه الآن.

واضافت إلى أنه تجري إعادة التشغيل للمنظومة خلال ساعة أو ساعتين ليعود الضخ إلى معدله الطبيعي في العاصمة وما جاورها خلال 24 ساعة.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة هاجمت الأحد منظومة النهر الصناعي بموقع الشويرف وأجبرت العاملين على قطع الإمدادات عن طرابلس وبعض المناطق الغربية والوسطى.

بدوره أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في بيان ضرورة تحييد الجهاز عن الخلافات والصراعات، مشيرا إلى أنه جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين.

وطالب الجهاز، الجهات الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤوليتها لحماية حقول آبار المياه ومحطات التحكم ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة.

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