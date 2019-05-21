“السراج” يناقش أزمة “النازحين” في طرابلس

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع أعضاء لجنة الطوارئ ورئيس اللجنة الوزارية للنازحين وعدد من عمداء البلديات لمنافشة كيفية التخفيف من معاناة النازحين بسبب الحرب المندلعة بين الجيش الوطني وقوات الوفاق

وناقش المجتمعون الإجراءات والتدابير المتبعة في احتواء أزمة النزوح والخطوات التي تم تنفيذها للتخفيف من معاناة النازحين وتقديم الخدمات السريعة لهم وتوفير احتياجاتهم

وحضر الاجتماع عمداء بلديات كل من جنزور وحي الاندلس – طرابلس المركز – سوق الجمعة – تاجوراء إضافة لبلدي عين زارة، وكان قبل ذلك في اجتماع مع عميد بلدية غات لمناقشة الاوضاع الخدمية والأمنية

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