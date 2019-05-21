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“السراج” يناقش أزمة “النازحين” في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع أعضاء لجنة الطوارئ ورئيس اللجنة الوزارية للنازحين وعدد من عمداء البلديات لمنافشة كيفية التخفيف من معاناة النازحين بسبب الحرب المندلعة بين الجيش الوطني وقوات الوفاق

وناقش المجتمعون الإجراءات والتدابير المتبعة في احتواء أزمة النزوح والخطوات التي تم تنفيذها للتخفيف من معاناة النازحين وتقديم الخدمات السريعة لهم وتوفير احتياجاتهم

وحضر الاجتماع عمداء بلديات كل من جنزور وحي الاندلس – طرابلس المركز – سوق الجمعة – تاجوراء إضافة لبلدي عين زارة، وكان قبل ذلك في اجتماع مع عميد بلدية غات لمناقشة الاوضاع الخدمية والأمنية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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