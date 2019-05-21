بن نايل يعلن ضخ المياه مجدداً من ” كامبو الشويرف ” مع تعزيزات لكتيبة حماية النهر وخروج المعتصمين

ليبيا – وجه اللواء محمد بن نائل آمر منطقة براك العسكرية بالقيادة العامة رسالة طمأنة لجميع الليبيين بأن منظومة وآبار مياه النهر الصناعى بدأت تتدفق الآن عبر مسارتها الاعتادية بعد يوم من الإنقطاع .

وفي تصريح لـ المرصد بوقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء قال بن نائل بأن مشروع النهر الصناعى هو ملك لجميع الليبيين ولن يتضرر بعزيمة رجال القوات المسلحة الليبية .

وأضاف بأن ما حصل حادث عرضي وعمل فردي وعابر قد إنتهى ولا يمثل أى منطقة ولا قبيلة مؤكداً إرسال دعم وتعزيزات عسكرية لكتيبة الحماية الخاصة بمشروع النهر الصناعي لتفادي تكرار ما حدث .

ورداً على الإتهامات الموجهة للجيش بإغلاق المياه عمداً عن طرابلس كتكتيك عسكري أو عقاب جماعي للسكان قال بن نائل :

” هذا الحديث مجرد ترهات وأوهام ، فالقوات المسلحة لم تنتهج هذا النهج المرفوض تماماً حتى مع النفط الذي تذهب جُل عوائده لمليشيات الإعتمادات وللحكومة اليائسة البائسة المتحصنة في ماتبقى لها من طرابلس مع بقية مليشياتها التي تقطع كل سبل الحياة عن سكان الجنوب والمدن الداعمة لجيشها، فكيف نقطع المياه عن الأبرياء من السكان بل وعلى جنودنا المرابطين على أطراف عاصمتنا وفي غريان وترهونة وبن وليد وغيرها وجميعها مدن متضررة من هذا القطع ؟ هذه أموره نرفض حتى مجرد التفكير فيها ولن نتهاون مع من يحاول القيام بها كائن من كان ” .

وفي ختام حديثه توجه بن نائل بالشكر لجميع من تنادى وتواصل من القبائل والمناطق المحيطة كقبائل المقارحة والحساونة وورفلة وترهونة وجميع البلديات والأشخاص الخيرين من أبناء ليبيا الوطنيين ، وذلك على حد تعبيره .

وكان المكتب الإعلامي بمنظومة جبل الحساونة قد أكد للمرصد بأن المجموعة المعتصمة في مايعرف بإسم ” كامبو الشويرف – محطة صمامات التحكم ” والتي تطالب بإطلاق سراح المقدم المبروك حنيش المسجون في طرابلس إنسحبت من الموقع وقد أُعيد ضخ المياه عبر المسار الأوسط على تمام الساعة 3:40 من صباح اليوم الثلاثاء على أن يستمر التدفق حتى يصل معدلاته بحلول مساء اليوم .

المرصد – خاص

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