أهالي “تيجي” يعانون “الإهمال والتهميش”

يعاني سكان بلدة “تيجي” من تهالك شبكة المياه التي تربط الخزانات العلوية بالمساكن في البلدة، والأضرار الجسيمة التي خلفتها الحرب عام 2011 بتعرض الخزانات للقذائف، دون أن يتم صيانتها

البلدة الصغيرة في باطن الجبل يعيش سكانها حالة من البؤس، نظرا للتهميش الواضح الذي يتعرضون له منذ عقود طويلة، ويلقي أهلها اللوم على المسؤولين الذين تجاهلوا مطالبهم

مـشـكـلـة إضافية

إضافة إلى ماسبق، فإن سكان تيجي يشتكون من سوء خدمات التغطية التابعة لشركة ليبيانا، وهو الأمر الذي دعا موظفي الشركة والمواطنين إلى مناشدة المسؤولين للنظر في حالهم

ضعف خدمات تغطية ليبيانا يستمر منذ أكثر من عشرين يوما دون أن يجد لهم العاملون في شركة هاتف ليبيا أي إجابة عن نوع الخلل، ولا أي مبادرة لإصلاح الخلل وإعادة الإرسال الطبيعي

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