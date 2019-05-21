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تعرّف على فعاليات “ليالي البيضاء” الرمضانية

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعيش المركز الثقافي في مدينة البيضاء ليالٍ رمضانية مميزة، حيث يقيم فعاليات ثقافية أدبية متنوعة مثيرة للاهتمام، كما شهد حفل توقيع لكتاب جديد بعنوان وهج الخريف لمؤلفه الباحث في التاريخ والقاص رمضان العوامي

تحت شعار “ليالي البيضاء الرمضانية للثقافة والفن والإبداع” يتوافد العديد من المنخرطين بالشأن الثقافي من كتاب وأدباء وموسيقيين وفنانين تشكيليين ومتخصصين في النقد الأدبي والعديد من المهتمين

وتقام هذه الليالي في المركز الإعلامي “ليبيا الحرة” بالتنسيق مع مكتب الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني بالبيضاء، حيث تستمر لمدة عشرة أيام، بين تاريخ التاسع والتاسع عشر من شهر رمضان الجاري

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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