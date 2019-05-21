تعرّف على فعاليات “ليالي البيضاء” الرمضانية

يعيش المركز الثقافي في مدينة البيضاء ليالٍ رمضانية مميزة، حيث يقيم فعاليات ثقافية أدبية متنوعة مثيرة للاهتمام، كما شهد حفل توقيع لكتاب جديد بعنوان وهج الخريف لمؤلفه الباحث في التاريخ والقاص رمضان العوامي

تحت شعار “ليالي البيضاء الرمضانية للثقافة والفن والإبداع” يتوافد العديد من المنخرطين بالشأن الثقافي من كتاب وأدباء وموسيقيين وفنانين تشكيليين ومتخصصين في النقد الأدبي والعديد من المهتمين

وتقام هذه الليالي في المركز الإعلامي “ليبيا الحرة” بالتنسيق مع مكتب الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني بالبيضاء، حيث تستمر لمدة عشرة أيام، بين تاريخ التاسع والتاسع عشر من شهر رمضان الجاري

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